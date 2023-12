Picchia la moglie e pubblica le foto di lei nuda, 50enne a processo per revenge porn

Un uomo ad Arezzo è imputato per "revenge porn" dopo aver pubblicato su WhatsApp una foto della moglie senza veli, scattata mentre usciva dalla doccia. I fatti, risalenti al 2022, sono stati portati in tribunale ad Arezzo, dove un 50enne è accusato dal pm Bernardo Albergotti. Secondo l'accusa, l'incidente è scaturito dal rifiuto della moglie a un rapporto sessuale, provocando la reazione violenta dell'uomo che l'avrebbe picchiata e minacciata di morte. In risposta, la moglie lo avrebbe cacciato di casa. Pochi giorni dopo, la donna ha scoperto la foto pubblicata sul profilo WhatsApp del marito e ha presentato denuncia. L'udienza è stata aggiornata a febbraio per la discussione e la decisione.