Rsa San Miniato, inaugurato il presepe di Mario Rossi

I residenti della Casa di Riposo di San Miniato hanno passato un pomeriggio in un clima di allegria contagiosa, accompagnando con grande trasporto le voci del coro “Sulle ali della musica” di Santa Croce sull’Arno.

Il vasto repertorio, incentrato sui gusti musicali degli anziani, passava da canti popolari a canzoni di Natale alla musica pop italiana degli anni ’50 e ’60.

Dopo una ricca merenda, offerta dal Circolo Gori di Cigoli, è stato inaugurato nel salone della Residenza l’imponente presepe allestito da Mario Rossi, socio dell’Associazione “Amici del Campana” promotrice delle iniziative della giornata.

Dopo i saluti del direttore della R.S.A. Fariello e del Sindaco Giglioli, il Presidente del Consiglio Comunale Gasparri ha felicemente introdotto il pubblico intervenuto nella vita e nelle opere di Rossi.

Come ha osservato la Presidente degli “Amici del Campana”, Beate Schnock, il presepe di Rossi colpisce per la sua monumentalità, sorprende per i dettagli minuziosi carichi di significato e fa riflettere per il richiamo all’attualità geopolitica che si intuisce già dal titolo: “La strage degli Innocenti”.

Parte integrante dello spazio espositivo costituisce una piccola mostra dei disegni realizzati da un gruppo di residenti intorno al tema della Pace.

Il Presepe è inserito nel percorso “La via dei presepi” promosso dalla Fondazione San Miniato Promozione ed è visitabile presso la Casa di riposo Del Campana Guazzesi (Piazzetta Pancole, 7) a San Miniato tutti i giorni, sabato e domenica compresi, nel seguente orario: il mattino dalle 10.00 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00.