Ruba un telefono all'ospedale Cisanello, rintracciato grazie al gps: denunciato

I carabinieri di Pisa hanno denunciato una persona di nazionalità straniera in stato di libertà per il reato di ricettazione durante i servizi di controllo del territorio. La denuncia è scaturita da un furto di cellulare segnalato dal personale sanitario dell'Ospedale Cisanello. Utilizzando la geo-localizzazione del segnale GPS emesso dal telefono rubato, i militari hanno individuato il sospetto e, successivamente, lo hanno fermato e perquisito. Durante la perquisizione, hanno recuperato il cellulare rubato, restituendolo al legittimo proprietario. Oltre alla denuncia per ricettazione, il soggetto è stato segnalato all'Autorità Giudiziaria per la sua presenza irregolare sul territorio.