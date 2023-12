Saint Laurent apre a Scandicci l'Atelier Maroquinerie, darà lavoro a 500 persone

Foto Saint Laurent

Nella mattina di venerdì 15 dicembre 2023 Saint Laurent ha presentato l'apertura, nell’ex Palazzo delle Finanze di via del Parlamento Europeo a Scandicci, dell'Atelier Maroquinerie, il suo nuovo Centro di Eccellenza di 28.700 metri quadrati per lo sviluppo e la produzione degli accessori e della pelletteria del brand. L'atelier darà lavoro a oltre 500 artigiani e tecnici qualificati.

"L'Atelier Maroquinerie ospiterà le numerose e diversificate attività di ricerca e sviluppo di Saint Laurent, promuovendo l'innovazione nei materiali e nei componenti per creare prodotti che esprimano l'eredità senza tempo e il fascino contemporaneo della Maison. Artigiani e tecnici svilupperanno soluzioni tecnologiche avanzate e nuove tecniche di lavorazione per portare la qualità dei materiali, l'efficienza produttiva e la sostenibilità del brand verso nuovi traguardi”, spiega una nota della maison. La struttura realizzerà tutti i prototipi e i campioni del brand, “nonché articoli su misura per i clienti più stimati di Saint Laurent".

L'attività di produzione nel sito sarà limitata a questi articoli altamente specializzati e a progetti complessi che richiedono il massimo grado di competenza tecnica.

La struttura svolgerà un ruolo fondamentale nello sviluppo delle attività di pelletteria e accessori in continua crescita di Saint Laurent. “Riunendo sotto lo stesso tetto lo sviluppo degli accessori e della pelletteria, l'atelier sarà un ambiente destinato alla condivisione di competenze, alla generazione di nuove idee e a incoraggiare la sperimentazione", ha affermato Francesca Bellettini, amministratore delegato di Saint Laurent.

"L’Atelier Maroquinerie ci aiuterà a raggiungere la nostra ambizione di sviluppare gli articoli di pelletteria e gli accessori più desiderabili al mondo", ha aggiunto.

Oltre alla realizzazione di prototipi e campioni, l'atelier sarà anche il centro di eccellenza del brand per le riparazioni e il supporto post-vendita. La struttura fornirà servizi di riparazione e ringiovanimento del prodotto per i clienti in Europa, formando al tempo stesso i colleghi dei nostri centri di riparazione nel mondo per garantire la coerenza della qualità e del servizio a livello globale.

Per tale obiettivo, l'atelier ospita anche una scuola specializzata per addestrare le nuove leve e fornire corsi avanzati per personale esperto.

Foto Saint Laurent

L'atelier apre nell'ex “Palazzo delle Finanze” di Scandicci, di proprietà di CDP Real Asset (Gruppo CDP). Il progetto ha previsto la ristrutturazione degli edifici esistenti rimasti inutilizzati per anni, oltre alla creazione di nuovi spazi verdi attorno al complesso, rigenerando l'area e apportando notevoli benefici.

"Siamo molto lieti di aver rilocato ed espanso l’atelier a Scandicci, poiché conosciamo ormai da tempo le capacità artigianali e manageriali delle persone di quest’area – e il riconosciuto patrimonio della regione di un artigianato eccezionale. L’Atelier Maroquinerie unirà generazioni di conoscenze e competenze, con nuovi livelli di innovazione", ha affermato Bellettini.

"Oggi siamo testimoni di un momento storico per il nostro territorio, assistiamo ad un risultato al quale siamo fieri di aver contribuito concretamente e con convinzione – ha commentato il Sindaco di Scandicci Sandro Fallani – con questa apertura va a compimento il riscatto dell’intero nostro paese: assieme, facendo squadra tra istituzioni e Ysl che rappresenta un’eccellenza nel settore del lusso della pelletteria, abbiamo trasformato un simbolo negativo nazionale in un luogo del lavoro di altissima qualità. La riqualificazione dell’edificio dell’ex Palazzo delle Finanze è sotto gli occhi di tutti, la qualità degli ambienti di lavoro è esemplare; con il recupero degli spazi sono state realizzate anche importanti opere pubbliche che arricchiscono ulteriormente la nostra città. Un grandissimo benvenuto agli oltre cinquecento artigiani e tecnici che lavorano e lavoreranno nel nuovo atelier".

Con gli interventi di sistemazione delle aree esterne sono stati realizzati parcheggi pubblici e privati, nonché la valorizzazione delle superfici di verde intorno al complesso; è stato inoltre riqualificato il tratto di strada pubblica di via del Parlamento Europeo, da cui si accede al lotto.

Fondata nel 1961, Yves Saint Laurent è una delle maison di moda più importanti del XX secolo. Nata come una Maison di Haute Couture, nel 1966 ha rivoluzionato il modo in cui la moda e la società interagiscono tra loro, introducendo la creazione degli abiti di lusso su una scala più vasta rispetto alle collezioni esclusive. Fin dall’inizio, Yves Saint Laurent ha avuto un’influenza sia all’interno che all’esterno del sistema moda. Nel corso degli anni, il suo fondatore, Yves Saint Laurent, è diventato uno degli stilisti e dei personaggi più iconici del XX secolo. Questa Maison è stata la prima ad essere rivoluzionaria e prestigiosa, elementi fondamentali del suo DNA. Grazie a un’identità unica e a codici che la contraddistinguono rendonola sempre al passo coi tempi, Saint Laurent rappresenta oggi una delle case di moda più affermate e riconosciute. Oggi Saint Laurent compete a livello internazionale con i marchi più esclusivi del lusso di fascia alta e occupa una posizione di leadership. Ispirato dalla visione creativa di Anthony Vaccarello e sotto la guida di Francesca Bellettini, il marchio è riuscito a costruire solide basi per il suo sviluppo, continuando a rafforzare la sua influenza nel settore della moda. Forte della sua strategia, Saint Laurent continuerà a crescere e ad affermarsi nel XXI secolo come brand con un DNA forte e chiaro.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa