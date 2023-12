Smaltimento rifiuti, Cordone (Lega): "Bene l'Eco-compattatore, ma verificare bollette Taric"

Marco Cordone, vicesegretario Provinciale di Firenze della Lega Salvini Premier, interviene sulla politica della gestione dei rifiuti nell'Empolese Valdelsa. "Da sempre, la Lega ha a cuore la politica di gestione e smaltimento dei rifiuti sul nostro territorio che fa parte dell'Ato Toscana Centro e abbiamo constatato con piacere l'installazione a Fucecchio, dove sono anche Consigliere Comunale, che pur se con ritardo (dovuto anche agli anni di pandemia), dopo 4 anni dalla nostra proposta di collocare macchine Eco-compattatrici nel territorio Comunale di Fucecchio, proposta votata all'unanimità dal Consiglio Comunale, un Eco-compattatore è stato installato grazie ad un accordo tra la Città di Fucecchio ed il Consorzio CONIPET, in piazza Pertini. Auspichiamo che tale macchina, contenente fino a 4.500 bottiglie di plastica, contribuisca ad eliminare tanto materiale plastico dalle nostre strade. Allo stesso tempo però, insieme alla Segretaria della Lega Salvini Premier di Empoli e Vinci, Tiziana Bianconi, invito nuovamente chi di competenza, a verificare le bollette della Taric, ricche di diverse incoerenze come la mancanza del riepilogo degli svuotamenti, delle riduzioni applicate e una voce non chiara come la 'rettifica riduzioni documenti precedenti'. Come affermammo in tempi non sospetti, la TARIC, ovvero la TARI con l'iva, penalizza soprattutto, le utenze domestiche e così non va bene".

Fonte: Lega - Sezione di Fucecchio