Targa in Cardiologia in memoria del professor Tuveri, l'iniziativa degli ex colleghi

Una targa in memoria del professor Augusto Tuveri, riferimento per la Cardiologia senese, su iniziativa del personale, tra cui diverse infermiere e colleghi in pensione, che hanno condiviso con lui importanti esperienze professionali ed umane prima al Santa Maria della Scala e poi al policlinico Santa Maria alle Scotte. È quella inaugurata all’ingresso del reparto di Cardiologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, diretto dalla professoressa Serafina Valente e situato al lotto 3 piano 3. Durante la cerimonia il dottor Roberto Favilli, già direttore della Cardiologia, ha ricordato le grandi qualità del professor Tuveri, ovvero “passione, dedizione, perseveranza, cultura scientifica, medica e particolare attenzione alle innovazioni tecnologiche”, insieme ad un ricordo particolarmente sentito di alcune infermiere, che hanno raccontato con emozione e commozione la figura del professionista e dell’uomo che tanto ha contribuito nel suo ruolo in ambito di didattica, ricerca ed assistenza per la formazione dei giovani medici ed infermieri e per la cura dei pazienti. Hanno partecipato il professor Antonio Barretta, direttore generale dell’Aou Senese, la dottoressa Francesca Cesareo della Cardiologia, la famiglia e le ex colleghe e gli ex colleghi del professor Tuveri.