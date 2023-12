Uffizi, Simone Verde nuovo direttore. Schmidt va a Napoli

Simone Verde per le Gallerie degli Uffizi, Eike Dieter Schmidt per il Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli. Queste sono le scelte del ministro Gennaro Sangiuliano nell'ambito della terna proposta dalla Commissione giudicatrice riguardo i musei di prima fascia.

Simone Verde è l’attuale direttore del Complesso monumentale della Pilotta di Parma. La terna comprendeva anche Paola D’Agostino ed Edith Gabrielli. Laureato in filosofia teoretica, è stato responsabile della Ricerca scientifica e Pubblicazioni per il AFM/Louvre di Abu Dhabi. Verde ha conseguito un master in filosofia antica a Parigi, si è diplomato in storia dell’Arte all’École du Louvre e ha conseguito un dottorato in antropologia dei beni culturali all’EHESS di Parigi. Numerose le sue pubblicazioni.