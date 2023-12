Il progetto del Serravalle nasce da un’idea di un gruppo di abitanti delle zone dello stadio, Serravalle e Pontorme con lo scopo di riportare ,con il tempo, una prima squadra e un settore giovanile nel quartiere empolese di Serravalle e togliere dalle strade molti bambini e ragazzi per “portarli” all’interno di una zona sicura anche se questa zona è un campo da calcio; lo stesso posto che può trasformarsi in infiniti modi.

Proprio in questa zona dove manca ormai da molti anni un’attività calcistica dilettantistica che possa inglobare le vicine frazioni di Cortenuova, Pontorme e appunto Serravalle creando delle vere e proprie istituzioni educative parallele dove far crescere le nostre future generazioni con uno staff tecnico preparato. Il nostro staff, inoltre e per la sorpresa di molte società calcistiche è prettamente femminile . Per la buona uscita del nostro progetto il consiglio ha deciso ,non a caso, di affidare la vice-presidenza ad un’educatrice per seguire al meglio uno degli obiettivi del prossimo anno. A guidare la società oltre a lei , la presidente Simona Salvadori lavoratrice appassionata di calcio tanto da condurre anche la trasmissione 80 più recupero. Alice Fontanelli altro tassello della nostra società che in questo anno affiancherà il mister della prima squadra per poi anche lei intraprendere le orme del padre, personaggio di spicco sia nel mondo calcistico e delle associazioni di volontariato, per diventare una futura allenatrice della prima squadra femminile

del S.A. Serravalle uno dei nostri obiettivi futuri. Fanno parte inoltre del nostro staff tecnici specializzati quale un massaggiatore e preparatore atletico laureato in scienze motorie che segue sia la parte atletica dei nostri ragazzi che la parte fisica, una dietista per la rieducazione alimentare e un mental coach per lavorare sulla concentrazione.

Obiettivi futuri:

● Costituire una scuola calcio qualificata facendo parte di un progetto socio-educativo per formare l’uomo e lo sportivo chiedendo sempre supporto al mental coach oltre che all’allenatore che insieme educheranno i giovanissimi al mantenimento della concentrazione,al mantenimento dei compiti assegnati , del rispetto delle cose e dell’ambiente. Anche l’educatore sarà sempre a loro disposizione per ridiscutere in team gli obiettivi su cui lavorare in base alle fasce d’età. È dalla creazione di questi uomini/calciatori con una certa preparazione che formeremo la nostra juniores.

● Rendere versatile un semplice campo da calcio. Come esempio: C&C : quest’idea nasce per la creazione di un dopo scuola dal gusto alternativo fondato sul cooperative learning; si apprende per piccoli gruppi ed è sempre in questo piccolo gruppo che dopo una bella merenda inizierò il mio allenamento.

● Creare un luogo di ritrovo per accogliere grandi e piccini.

● Creare la prima squadra femminile nella storia del quartiere di Serravalle.

● Educare alla diversità e all’interculturalità.

● Promuovere attraverso l’attività sportiva uno spirito di sana competizione e il valore del rispetto delle regole concordate e condivise. Educazione al fair play.

● Favorire l’outdoor con allenamenti e corsi.

Modalità di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi.

Per il raggiungimento degli obiettivi si lavorerà facendo, in primis , conoscere alle scuole e alle famiglie il progetto stesso nato per togliere dalla strada bambini e ragazzi per portarli in un ambiente protetto , poi gli stessi verranno affiancati da uno staff sempre preparato ed aggiornato per raggiungere al meglio gli obiettivi prefissati.