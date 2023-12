Via Sant'Amato sotto cantiere urgente, cede il muro di sostegno

A Vinci urgenti lavori di sicurezza stradale hanno comportato l'istituzione di un divieto di transito in via di S.Amato all'altezza del civico 122: gli interventi per la messa in sicurezza della via hanno preso il via ieri alle 15, con i provvedimenti che dureranno fino alla chiusura del cantiere.

Nel dettaglio il divieto di transito è ad eccezione dei residenti: è appunto nella via di S.Amato all'altezza del civico 122, nel segmento di strada che dalla chiesa di S.Amato conduce al cimitero locale. Nell'area sarà apposta la segnaletica. I lavori sono necessari perché il Comune ha preso atto di alcuni segni di cedimento del muro di sostegno di via S.Amato.

“I lavori in via S.Amato sono urgenti e non rinviabili, perché in corrispondenza del civico 122 ci sono segni di cedimento del muro di sostegno – spiega l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Vinci Vittorio Vignozzi -. Gli addetti sono al lavoro, contiamo di risolvere il problema nel più breve tempo possibile”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa