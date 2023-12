Vino da 20mila euro e tablet ritrovati da un furto in un ristorante di Firenze

Una parte della refurtiva di un colpo fatto nel cuore della notte ad un ristorante del centro storico di Firenze è stata trovata in un trolley nascosto al Parco delle Cascine. A rinvenire 15 bottiglie di vino, oltre ad un pc e a due tablet, dentro una piccola valigia da viaggio lasciata fra i cespugli del parco è stata una pattuglia del Reparto Antidegrado della Polizia Municipale in servizio in zona. Dal controllo è emerso che la merce era stata asportata nella notte scorsa da un ristorante del centro dove ignoti erano entrati forzando la porta di nella notte.

Le bottiglie di vino, da cl 75, del valore commerciale complessivo commerciale di circa 20.000 euro, sono state sottoposte a sequestro penale propedeutico ad una successiva rilevazione delle impronte, e, vista la loro particolarità e delicatezza, affidate al proprietario per una corretta conservazione. Sono tutt'ora in corso accertamenti al fine di risalire agli autori del furto, il cui bottino totale è di 20 bottiglie di vino, 5 tablet, un pc e contanti per circa 2.600 euro in contanti.