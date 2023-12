Aggredisce con la mannaia il collega in cucina, arrestato 20enne

Armato di mannaia ha colpito un collega al collo in un ristorante cinese, ferendolo gravemente. Un 20enne pakistano noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dalla polizia di Prato per tentato omicidio. Il ferito è stato trasferito in ospedale al Santo Stefano, ha riportato una prognosi di 30 giorni. Il fatto è avvenuto ieri sera, nel locale di via Cellini erano presenti anche alcuni avventori. Il 20enne è stato trovato rannicchiato dietro a una siepe, con vestiti e mani ancora sporchi di sangue. Ha ammesso l'aggressore per una lite scoppiata in cucina.