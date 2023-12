Arrestato 37enne a Empoli, doveva scontare quasi un anno di detenzione

Gli agenti della Sezione Volanti del Commissariato di Empoli nel pomeriggio di ieri hanno effettuato controlli ed identificazioni nel centro cittadino di Empoli, in particolare nella Via Ridolfi, teatro di recente di episodi di danneggiamento degli arredi natalizi ad opera di un soggetto su cui vi sono indagini in corso.

Durante il pattugliamento della via, gli agenti hanno controllato un cittadino straniero 37enne di nazionalità tunisina, che è risultato colpito da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Livorno, dovendo scontare 11 mesi e 28 giorni di detenzione per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il soggetto è stato tratto in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, accompagnato presso la Casa Circondariale di Sollicciano.