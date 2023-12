Basket Castelfiorentino, Abc e Malkic si separano

Si separano le strade dell’Abc Solettificio Manetti e Stefan Malkic. Le due parti, di comune accordo, hanno infatti deciso di rescindere il contratto che legava la società all’ala bosniaca. L’Abc Castelfiorentino ringrazia Stefan per l’impegno profuso nella sua permanenza in maglia gialloblu, augurandogli il meglio per il futuro sia dentro che fuori dal campo.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio Stampa