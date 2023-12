Buongiorno Empoli, incontro sul futuro ambientale della città

Martedì 19 dicembre, alle 21.15 alla casa del popolo di Marcignana, si terrà un incontro pubblico di Buongiorno Empoli.

“L’ambiente che vogliamo - dichiara Leonardo Masi, consigliere comunale di Buongiorno Empoli - non è soltanto quello del no al Keu, del no al gassificatore, di una diversa politica dell’alberazione e di un ciclo di rifiuti a circolo chiuso che porti allo zero waste. Buongiorno Empoli vuole una città e un comprensorio che, partendo da un esame accurato del rischio idrogeologico e da un responsabile consumo del suolo costruisca, recuperi, modifichi, aggiusti, riqualifichi, tuteli e valorizzi il nostro ambiente. Perché l’ambiente dove viviamo è il nostro ossigeno e il nostro futuro”.

All’assemblea di martedì a Marcignana, che segue e approfondisce uno dei temi di discussione sul futuro della città emersi all’incontro del 4 novembre alla Vela di Avane, parteciperanno Simone Alderighi (assemblea permanente no Keu), Simona Bertini (comitato Viale IV Novembre), Marco Cardone (Trasparenza per Empoli) e Daniela Poli (docente di urbanistica -università di Firenze)

Fonte: Ufficio Stampa