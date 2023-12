Concerto in onore di Puccini a Palazzo Orsetti

Con un evento musicale a palazzo Orsetti, aperto a tutti i cittadini, a Lucca sarà festeggiato il “compleanno” di Giacomo Puccini, nel 165esimo anniversario della sua nascita, il prossimo 22 dicembre.

L'amministrazione comunale ha infatti voluto così omaggiare la figura del Maestro, organizzando un concerto per pianoforte e voce, che sarà eseguito alle 11.00 di venerdì 22 dicembre nell'atrio del palazzo comunale di via Santa Giustina. A esibirsi di fronte al pubblico ci saranno al pianoforte Flavio Fiorini, mentre la voce sarà affidata a Silvana Froli, soprano, presidente dell'Associazione Club La Bohème di Lucca. Il concerto proporrà un percorso fra le romanze da salotto che il Maestro compose negli anni precedenti alle grandi produzioni operistiche e alcune arie tratte dalle opere più conosciute.

“Si tratta di un modo per celebrare il Maestro – spiega l'assessore alla cultura Mia Pisano – nel giorno in cui si festeggia il suo compleanno, aprendo letteralmente le porte del palazzo Orsetti e coinvolgendo così tutti i cittadini che avranno piacere di partecipare. Sarà questa, inoltre, una bella occasione per poterci scambiare gli auguri di buone festività. Invitiamo, quindi, tutte le persone a partecipare”.

Il concerto a palazzo Orsetti si svolgerà nell'atrio, al piano terra del palazzo, dove saranno ricavati alcuni posti a sedere. L'ingresso è libero e naturalmente gratuito.

