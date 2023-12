Dopo la spaccata si rade barba e capelli per non essere riconosciuto: denunciato

Dopo una spaccata in un negozio lungo la Passeggiata di Viareggio, per non farsi scoprire si era rasato barba e capelli ma gli agenti del commissariato lo hanno riconosciutlo e bloccato nella pineta di Ponente. Un italiano 47enne è stato ritenuto responsabile del colpo di mercoledì scorso al negozio Harry's, quando con la porta di ingresso infranta sono stati portati via vestiti e scarpe dal valore ingente. L'uomo, dopo il riconoscimento da parte del commissariato con l'aiuto delle immagini delle telecamere di sorveglianza, aveva sulle spalle anche un foglio di via obbligatorio proprio da Viareggio emesso il 14 novembre di quest'anno e il divieto di dimora anch'esso su Viareggio. E' stato denunciato anche per il mancato rispetto di queste imposizioni.