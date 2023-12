Istituto "Il Pontormo" di Empoli, la Notte Bianca del LES

Giovedì 14 dicembre alle ore 18 ha preso il via la terza edizione de "La Notte Bianca del LES". I docenti e gli alunni hanno accolto con entusiasmo ragazzi e famiglie nelle aule del plesso di via Fratelli Rosselli.

La Dirigente Scolastica, professoressa Palmesano Filomena, ha presentato l’indirizzo di studio, mentre alunni e docenti hanno parlato delle discipline di indirizzo, Scienze umane e Diritto.

Al primo piano gli Studenti hanno raccontato con cartelloni, foto e video lo studio delle lingue al LES: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Quindi i visitatori sono stati invitati dai ragazzi tutor a seguire un percorso che aveva per filo conduttore la follia. Il tema è stato sviluppato attraverso aule dedicate all’Arte, al Cinema e alla Scienza, completate da una performance teatrale in cui gli "attori" hanno rappresentato l’evoluzione della legislazione sulla malattia mentale e del diritto alla salute attraverso alcune testimonianze dei medici Tobino e Basaglia, e degli internati. Lo scopo era ridare dignità e voce a tutte quelle donne, uomini e bambini che hanno visto calpestati i loro diritti, imbavagliati e legati con un laccio ed una camicia di forza.

È stata un’esperienza intensa, a tratti commovente, esempio concreto di una didattica applicata e trasversale, di una didattica di riflessione in cui gli studenti sono i protagonisti con i loro talenti.

La serata è stata l'occasione per fare conoscere dall'interno questo indirizzo liceale -Liceo Economico-Sociale- dell'Istituto Il Pontormo. Ancora una volta sono tornati ex alunni, ormai laureandi o laureati, a testimonianza di ciò che era scritto nell’invito: "Il LES una scuola che cresce, una scuola in cui crescere".

Fonte: Ufficio Stampa