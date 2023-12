Il Concerto di Natale risuona nella Collegiata di Sant'Andrea

Si rinnova anche quest’anno la tradizione del tanto atteso concerto natalizio della Corale Santa Cecilia, vera e propria istituzione musicale empolese con i suoi due secoli di storia ininterrotta. Il Concerto di Natale, prodotto e promosso dal Centro studi musicali Ferruccio Busoni in collaborazione con la Parrocchia della Collegiata, con la stessa Società Corale e con l’associazione Il Contrappunto, verrà eseguito venerdì 22 dicembre 2023, alle 21, nella Collegiata di Sant'Andrea.

La grande musica tornerà a risuonare nella Collegiata di Sant'Andrea, che affaccia su piazza Farinata degli Uberti, con un programma che spazia da Bach e Mozart a Mendelssohn e Saint-Saëns con l’esecuzione anche di brani tradizionali natalizi. Alla storica compagine corale, preparata da Simone Faraoni, si affiancherà l’Orchestra Il Contrappunto. La direzione del concerto sarà affidata alla bacchetta di Andrea Mura. Il concerto è a ingresso gratuito.

CORALE SANTA CECILIA - Fondata nel 1808 in seno alla Collegiata di Sant’Andrea per animare la liturgia nelle festività solenni, la Corale Santa Cecilia ha sviluppato nel tempo anche un’intensa attività esterna alla funzione liturgica con la partecipazione a rassegne, concerti e rappresentazioni teatrali. Promotrice infaticabile di scambi con ensemble italiani e stranieri, dal 1999 collabora regolarmente con il Centro Busoni. È ospite costante dei Concerti di Sant'Andrea e ogni anno presenta opere importanti e impegnative: l’ultima, in ordine cronologico, è stata la realizzazione della Messa di Requiem in re minore K 626 di Mozart. Dal 2016 è ospite fissa del progetto “Opera in piazza”, dedito alla messa in scena nel mese di luglio di opere liriche complete nella suggestiva cornice di Piazza Farinata degli Uberti.

