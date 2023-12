Il presepe artistico degli studenti protagonista nel centro storico di Fucecchio

Anche quest'anno nel cuore del centro storico di Fucecchio, piazza Vittorio Veneto, verrà inaugurato il presepe realizzato dagli studenti della scuola secondaria di primo grado Montanelli Petrarca. L'inaugurazione, in programma domenica 17 dicembre alle ore 17 all'interno della manifestazione Nataleinsù, sarà accompagnata dalle melodie di alcuni brani tipici della tradizione natalizia eseguiti sempre dagli studenti dello stesso istituto. A rendere ancor più magica l'atmosfera, sarà inoltre il coro di voci bianche formato dagli alunni delle classi prime che, guidati dal professor Massimo Annibali e dalla professoressa Valentina Fogli, arricchiranno il gruppo dei musicisti.

Il progetto “Presepe artistico", coordinato dalle professoresse Annalisa Betella e Stefania Gori, nasce dalla forte volontà della dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Fucecchio, professoressa Angela Surace. Il tema di quest'anno scaturisce dal progetto dei laboratori di uncinetto che si sono tenuti a scuola, il cui obiettivo finale è stata la realizzazione da parte degli studenti di una serie di mattonelle che, cucite insieme, hanno dato vita ad un tappeto colorato che è divenuto la pavimentazione del presepe.

La partecipazione dei ragazzi al laboratorio di uncinetto è andata al di là di ogni aspettativa, ed ha visto la collaborazione anche di alcuni ospiti della RSA Le Vele, protagonisti di alcuni incontri con gli studenti.

Ma non solo. Molti alunni hanno coinvolto anche nonne e, a volte, intere famiglie, nella realizzazione delle loro mattonelle: un incontro fra generazioni dal grande valore educativo.

Al termine delle festività natalizie, seguendo l'esempio dell'associazione “Viva Vittoria”, che lo scorso 11 novembre ha rivestito piazza Santa Croce a Firenze con oltre 3000 coperte realizzate a uncinetto come messaggio simbolico contro la violenza sulle donne, anche il presepe degli studenti sarà devoluto in beneficienza. Insomma, un lungo lavoro di tessitura e cucitura che ha voluto lanciare due messaggi importanti: i mille colori delle mattonelle rappresentano le mille differenze degli alunni, ognuno con la propria storia e la propria unicità, mentre il cucire insieme altro non è che la metafora del vivere all'interno di una comunità.

I ringraziamenti da parte dell'Istituto Comprensivo Fucecchio a Edy Bartolucci, Maria Cristina Chiti, Speranza Esposito e le sue sferruzzine per l'aiuto fornito, a Maria Malangone per il velo di Maria, a Patrizia Buggiani e Rossella Tamburini, all'associazione Amici del Centro Storico e ad Angelo Barbaro, che hanno contribuito all'allestimento del presepe, e ovviamente, a tutte le famiglie degli alunni e delle alunne della scuola.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa