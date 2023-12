Inaugura il nuovo distaccamento dei vigili del fuoco di Ponsacco

È stata inaugurata questa mattina la nuova sede del distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco di Ponsacco.

Una casa tutta nuova per ospitare le 53 unità che operano nei Comuni di Ponsacco, Peccioli, Terricciola e Capannoli. Un distretto che conta tra i 400 e i 500 interventi all’anno.

Una cerimonia cominciata con il picchetto d’onore alla presenza del Prefetto Maria Luisa D’Alessandro e del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa Nicola Ciannelli.

"Esprimo tutta la mia riconoscenza – ha aperto il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa Nicola Ciannelli – a questi ragazzi per il tempo che dedicano al supporto al territorio e ai cittadini.

Un’attenzione preziosa ed efficace che aiuta a qualificare la risposta operativa. Grazie a tutti voi e un grazie all’amministrazione comunale per il supporto".

Con i lavori di circa 180 mila euro è stato completato il polo integrato della protezione civile: al primo piano si trova la sede del Coc (Centro operativo comunale) e al piano terra la sede dei Vigili del Fuoco. Gli ex locali del magazzino comunale sono stati risistemati per adattarli alle necessità del distaccamento e il piazzale organizzato per ospitare i mezzi operativi.

"Un presidio importante – ha detto la sindaca di Ponsacco Francesca Brogi – un distaccamento di eccellenza che negli anni si è contraddistinto per numero di volontari e per numero di interventi. Un presidio a tutela della sicurezza dei cittadini e dell’intera collettività. Oggi portiamo a termine un impegno che ci eravamo assunti nel nostro programma di governo. Grazie a tutti voi per il coraggio e la passione che mettete ogni giorno nel portare avanti la vostra missione con professionalità. Grazie al capo distaccamento Giacomo Bini, agli uffici comunali al responsabile Andrea Giannelli, al progettista ingegnere Lorenzo Papanti grazie alle ditte Mazzei, Stacchini, Foschi, Scarpellini, Bimbi per i lavori svolti. E ancora grazie ai Vigili del Fuoco: per il sostegno nei momenti più duri, nel vostro lavoro c’è passione, professionalità e soprattutto cuore per aiutare gli altri anche a rischio della vostra vita".

Fonte: Comune di Ponsacco - Ufficio stampa