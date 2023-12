Inaugurati i Mercatini di Natale dell’Associazione Tumori Toscana

Sono stati inaugurati a Firenze e Prato i Mercatini di Natale dell’Associazione Tumori Toscana. Vastissima, come sempre, la scelta delle proposte, dai nomi delle grandi griffe (Gucci, Scervino, Ferragamo, Villoresi Firenze, Bally e tanti altri ancora) alle creazioni artigianali di gioielli e oggettistica, ad un vasto reparto food & wine.

“Il Mercatino di Natale è uno dei appuntamenti più importanti dell’ATT, un’ottima occasione per unire shopping e solidarietà, scegliendo articoli di qualità che andranno a sostenere il servizio di Cure Domiciliari Oncologiche gratuite per i malati e le loro famiglie. In particolare i fondi raccolti quest’anno saranno destinati a Over 70, il nuovo progetto ATT che prevede un programma di assistenza domiciliare a 360° dedicato a pazienti oncologici in età avanzata, per dare risposte adeguate a tutti i loro bisogni di cura e di assistenza pratica e psicologica” ha detto Giuseppe Spinelli, presidente dell’ATT, che ha inaugurato il Mercatino fiorentino, insieme al insieme al Generale Gabriele Vitagliano, comandante provinciale dei carabinieri Firenze.