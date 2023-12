I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti alle ore 6.50 nel comune di Castiglion dei Pepoli, sull'A1 in direzione Sud all'interno della galleria di base, per un incidente stradale avvenuto per un tamponamento tra 3 mezzi pesanti. I vigili del fuoco hanno estratto il conducente del mezzo pesante rimasto incastrato all’interno dell'abitacolo e affidato al personale sanitario.

Sul posto è stata inviata anche un autogru.