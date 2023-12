Lavori stradali a Siena, intervento su rotonda Due Ponti verso la conclusione

Si avvia verso la conclusione il cantiere relativo alla zona Due Ponti a Siena. Il crono programma dei lavori per la nuova rotonda, che permetterà di ridurre le criticità dell’intersezione fra la Strada Statale 73 Levante e viale Europa, prevede in particolare l’ultimo step lunedì 18 dicembre, quando verrà eseguita la posa del tappeto di usura, ultimo strato delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso, che fa seguito all’asfaltatura del parcheggio limitrofo.

L'esecuzione di questa lavorazione richiede temperature non troppo rigide e quindi non è possibile, in questo periodo dell’anno, approntare il cantiere in orario serale o notturno; inoltre, per le festività, gli impianti di betonaggio rimangono chiusi ed è quindi necessario procedere celermente con i lavori. Fin dalle prime ore del mattino di lunedì 18 dicembre verrà iniziata la fase di preparazione della superficie stradale, deviando il traffico in uscita dalla città e proveniente dai Due Ponti nella corsia del nuovo parcheggio, per proseguire percorrendo viale Europa in direzione Sud. Nella successiva fase del cantiere, sempre nella giornata di lunedì, anche il traffico in ingresso alla città sulla Strada Statale 73 verrà deviato in viale Europa (all’altezza dell’Agenzia delle Entrate) e potrà proseguire verso i Due Ponti attraversando la nuova rotatoria in senso contrario a quello normale.

Per tutta la durata dei suddetti lavori nella giornata di lunedì 18 dicembre verranno quindi mantenuti i due sensi di marcia in ingresso e in uscita della Strada Statale 73. Per la presenza del cantiere, tuttavia, è prevedibile un rallentamento del traffico per le deviazioni programmate verso viale Europa. Si invita la cittadinanza, quando possibile, a utilizzare percorsi alternativi, quale la Strada Statale 674 “Tangenziale Ovest”, anche per raggiungere da Sud la zona del policlinico Santa Maria alle Scotte e della stazione ferroviaria.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa