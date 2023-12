Nuovo impianto sportivo, Uisp Empoli Valdelsa: "Grande opportunità"

La notizia dell’avvio dei lavori del nuovo impianto sportivo in via Sanzio è un’ottima notizia per Empoli. Dopo anni di dibattito, aperto vent’anni fa alla fine del mandato Bugli e che negli anni ha coinvolto le varie amministrazioni, finalmente è arrivato il momento di voltare pagina e dare inizio alla sua realizzazione.

"Il nuovo impianto sportivo - spiegano Arianna Poggi, presidente Uisp Empoli Valdelsa, e Gabriele Scali, responsabile del Settore Atletica Leggera Uisp - è una grande opportunità per la città di Empoli e tutto l’Empolese Valdelsa. Per il movimento dell’atletica leggera empolese in primis, dal momento che l’utilizzo dell’attuale impianto è diventato difficile. Ormai da molti anni usurato e in un cattivo stato, è ben al di sotto dei livelli minimi di praticabilità. Il nuovo impianto rappresenta una splendida opportunità per riaccendere il sogno di Dario Del Sordo, l’uomo che nel 1985 aveva saputo riunire tutte le società di atletica empolesi in un sodalizio che dette vita alla storica Atletica Empoli. Dario era un uomo Uisp, che aveva iniziato a promuovere lo sport con la Polisportiva Coop Empoli. Per questo il Comitato Uisp Empoli Valdelsa saluta con grande affetto ed entusiasmo la proposta dell’Amministrazione Comunale di intitolare a lui il nuovo impianto".

La nuova pista di atletica potrà diventare un nuovo polo di aggregazione e di riferimento per coloro che già praticano atletica e per chi desidera iniziare, oppure per chi già corre ma lo fa scegliendo i marciapiedi della città non trovando un posto migliore per farlo. Inoltre potrà diventare un nuovo punto d’incontro anche per gli appassionati degli altri comuni. La collocazione ad ovest della città e la vicinanza con lo svincolo di Empoli Centro della Fi-Pi-Li e la nuova 429, infatti, mette il nuovo impianto al centro della rete infrastrutturale dell’area.

"È importante - proseguono Poggi e Scali - che il nuovo impianto, pensato in analogia ad altri impianti già presenti in Toscana, sia stato concepito per accogliere anche altri sport e per allargare l’offerta di spazi sportivi destinati al vicino polo scolastico. Come Comitato apprezziamo questo approccio polivalente e non esclusivo, consono in una città delle dimensioni di Empoli. Adesso la sfida è quella di una realizzazione nei tempi previsti e secondo standard qualitativi elevati, oltre che di individuazione di modalità di accesso e gestione che lo rendano accessibile a tutti con tariffe, regole e modalità condivise con tutto l’associazionismo sportivo".

"Garantire a tutti i cittadini la pratica dello sport è un importante valore come anche recentemente riconosciuto dalla nostra Costituzione. L’accesso agli impianti sportivi pubblici costituisce per il nostro Comitato un aspetto fondamentale per continuare a organizzare momenti sportivi in un’epoca in cui troppo spesso la parte pubblica si rivolge al privato per la gestione non solo dell’impianto, ma anche per le modalità e le tariffe di accesso".

Fonte: Uisp Comitato Territoriale Empoli Valdelsa Aps - Ufficio Stampa