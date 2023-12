Oscar di Bilancio, Fondazione Meyer premiata per la seconda volta

"Il bilancio sociale 2022 della Fondazione Meyer restituisce nelle pagine del report tutta la passione, l’energia e la vitalità della Fondazione e del suo quotidiano impegno”. Questa la motivazione che ha portato la Fondazione Meyer ad aggiudicarsi un prestigioso riconoscimento nazionale nell’ambito della cinquantanovesima edizione dell’Oscar di Bilancio promosso da FERPI, Borsa Italiana e Università Bocconi. Per la Fondazione Meyer non è la prima volta: nel 2007 la onlus fiorentina era arrivata tra i finalisti, mentre l’anno successivo, nel 2008, si era aggiudicata l’ambito primo premio dell'Oscar di Bilancio.

Ieri, a Milano, nella tradizionale sede di Palazzo Mezzanotte, si è tenuta la cerimonia di premiazione delle aziende e delle organizzazioni vincitrici. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi dagli addetti ai lavori del mondo della comunicazione. La giuria, presieduta dal rettore della Bocconi Francesco Billari e composta dai presidenti delle organizzazioni promotrici e delle 14 associazioni partner, ha esaminato i report delle aziende e delle organizzazioni finaliste e ha dichiarato i vincitori per ciascuna delle 14 categorie in programma. Come detto, la Fondazione Meyer si è aggiudicata il premio nella categoria Comunicazione per il bilancio sociale relativo al 2022.

“Un racconto – si legge nella motivazione che accompagna il riconoscimento - che parte dalle pagine del bilancio e si dilata nei contenuti multimediali (audio, video e in alcuni casi anche esperienze interattive) che vengono presentati al lettore. Grande enfasi è posta nei confronti del territorio con la puntuale rendicontazione delle iniziative condotte dalla Fondazione in ambito locale, con evidenza anche del loro impatto. Il quadro restituito è così costituito da una pluralità di voci e diversità di accenti, pur in un disegno che resta essenziale e di facile consultazione”.

Il risultato conseguito dalla Fondazione Meyer conferma, ancora una volta, la capacità della onlus fiorentina di lavorare ai massimi livelli per sostenere l’Ospedale pediatrico Meyer, dimostrando la capacità di coinvolgere migliaia di cittadini e imprese a beneficio dei bambini che hanno bisogno di cure. Un impegno sempre accompagnato dalla trasparenza e dalla capacità di raccontare, attraverso le pagine del suo bilancio, una grande storia solidale.

Fonte: Fondazione Meyer