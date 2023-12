Picchia poliziotti liberi dal servizio per rubare bici: arrestato

Poliziotti liberi dal servizio sventano il furto di una bici elettrica a Firenze.

Un 40enne marocchino è stato arrestato per tentata rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di cacciavite. Il fatto risale a ieri pomeriggio in via Nazionale, nel centro della città.

I due ispettori, un uomo e una donna hanno sorpreso l'uomo mentre armato di cacciavite cercava di scardinare il lucchetto di una bici legata ad una rastrelliera e lo hanno fermato, mostrando il proprio tesserino di identificazione.

Il 40enne avrebbe reagito, sferrando prima due pugni alla poliziotta e poi colpendo anche il compagno.

Con l'arrivo di poliziotti in servizio sulla vola te, è avvenuto l'arresto. Il 40enne era già noto alle forze di polizia per reati contro il patrimonio.