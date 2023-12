Plessi scolastici e edifici pubblici, punto sui lavori di efficientamento energetico

Prosegue a Empoli il percorso intrapreso da questa amministrazione su efficientamento energetico e riduzione dei consumi di gas naturale, con un maggior controllo delle temperature all’interno degli ambienti scolastici e dei vari edifici pubblici.

Per garantire controllo e regolazione della temperatura dei plessi scolastici e degli uffici, questa amministrazione si è dotata di un sistema che da remoto consente di regolare la temperatura di ambiente di ogni zona per ciascun plesso scolastico e ufficio, stabilendo speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale.

All’appello mancavano ancora alcuni interventi su due nidi d’infanzia, tre scuole materne e alcuni edifici pubblici. Con l’affidamento dei lavori alla ditta BCE SCARL di via del Castelluccio, che partiranno dalla prossima settimana per una durata di 90 giorni, ci sarà il completamento e sarà a regime il sistema di controllo delle temperature da remoto come da progetto specifico redatto dall’ufficio tecnico comunale per una spesa di 31.985,83.

Dati alla mano, il primo intervento analogo fatto lo scorso anno per una spesa di 25mila euro ha permesso un risparmio di circa 50mila euro. Per quanto concerne questo nuovo blocco di interventi a breve al via, il costo dei lavori si ammortizzerà grazie al risparmio sui consumi di gas, che avverrà nel primo anno di funzionamento.

In particolare sono stati stabiliti dei limiti temporali di esercizio degli impianti termici, la riduzione del periodo di accensione, la durata giornaliera di attivazione degli impianti oltre che date indicazioni sui valori di temperatura degli edifici: tutto per un maggior confort ma anche per vedere in diretta il malfunzionamento di un impianto, riducendo i tempi di intervento.

"Grazie a questo nuovo blocco di interventi - sottolinea l’assessore alle Manutenzioni del Comune di Empoli, Adolfo Bellucci - andiamo a compiere una nuova importante azione in chiave efficientamento energetico del sistema di edifici pubblici della città. Questo, oltre ad abbattere i consumi del gas, permette di rendere i locali interessati dalle manutenzioni più accoglienti e funzionali".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa