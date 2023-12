Premio Li omini boni, la guerra in televisione raccontata a Vinci

Orientare nella comunicazione di qualità, tra storie autentiche, che sia nella realtà di paese, tra l'ampia offerta tv o negli scenari di conflitto del mondo.

Si può riassumere in questa frase la giornata dedicata al premio Li omini boni desiderano sapere e al premio Leonardo Berni per il cronista toscano, consegnati alla Biblioteca Leonardiana in questa decima edizione. L'associazione Vinci nel Cuore tocca la doppia cifra per il premio che ha visto giungere nella terra natale di Leonardo personaggi come Beppe Severgnini, Corrado Formigli, Francesca Mannocchi, Cecilia Sala e molti altri.

Quest'anno i premi sono andati a Ylenia Cecchetti, giornalista de La Nazione, Andrea Fagioli, critico televisivo per L'Avvenire, e Giammarco Sicuro, corrispondente dall'estero per la Rai.

Potete rivedere la diretta della giornata qui.