Premio Paolo Rossi, al secondo posto la Polisportiva Coop Empoli

Svelati i nomi vincitori del Premio Paolo Rossi in Palazzo Medici Riccardi, durante una cerimonia nella Sala Luca Giordano, condotta dal giornalista Mario Tenerani e presenziata da Nicola Armentano, consigliere della Città Metropolitana di Firenze delegato allo Sport. Presente anche Giovanni Galli. È intervenuta Angela Bagni, Sindaco di Lastra a Signa.

L’ufficio Sport della Città Metropolitana di Firenze aveva chiesto nei mesi scorsi, ai Sindaci dei Comuni metropolitani, di segnalare nominativi di singoli o di associazioni sportive del loro territorio che fossero distinte in azioni e attività sportive e sociali.

Una commissione interna ha poi scelto quelle più virtuose e degne di riconoscimento, stilando una graduatoria di merito: durante la serata sono stati consegnati i seguenti premi:

Prima classificata: euro 2.000,00

Seconda classificata: euro 1,000,00

Terza classificata: 500 euro

Le prime tre Società premiate per meriti sportivi sono:

1) Virtus Buonconvento (nuoto) (Comune di Greve in Chianti)

2) Polisportiva Coop Empoli (Comune di Empoli)

3) Kenshikai Karate Asd (Comune di Sesto Fiorentino)

Nell'ambito della manifestazione sono state inoltre premiate, ex aequo, due Società per meriti legati allo sport come veicolo di inclusività con un importo per ciascuna di 1.000,00 euro

- Alambrado Danza Ssd Srl: (Comune di Vicchio)

- Associazione 'Un calcio per tutti onlus' (Comune di Lastra a Signa)

I premi sono stati consegnati da Nicola Armentano, consigliere della Città Metropolitana di Firenze delegato allo Sport. Un messaggio è giunto da Federica Cappelletti, moglie del compianto calciatore Paolo Rossi: "Sono molto grata e orgogliosa di questo premio - ha detto - perché riconosce il talento e la meritocrazia e soprattutto perché è indirizzato ai giovani. Paolo credeva molto nei giovani e negli esempi positivi che lo sport può portare nella vita quotidiana".

Dichiara Armentano: “Facciamo crescere le giovani eccellenze fornendo esempi positivi dello sport. Il Premio intitolato a Paolo Rossi, in continuità con l’ex ‘Premio Cittadino Metropolitano dello Sport’, mette sotto i riflettori quelle persone che riescono a mettere insieme passione sportiva e impegno sociale. Sono stati valorizzati anche contributi relativi al tema dell’inclusione, anche in relazione agli ultimi e terribili fatti di cronaca internazionale”.

