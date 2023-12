Sicurezza stradale a Firenze, nuovi marciapiedi in via Fortini e via dei Bastioni

Ancora due progetti relativi alla realizzazione di nuovi marciapiedi in tratti di strade dove attualmente mancano. Si tratta di via Fortini, tra via tra via Belisario Vinta e via del Paradiso, e via dei Bastioni, tra le Rampe dei Bastioni e viale Poggi. Il tutto per un investimento di poco meno di 689mila euro.

"Continua l'impegno dell'Amministrazione per la sicurezza stradale - dichiara l'assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti -. Questi due interventi in particolare riguardano l'utenza debole per eccellenza, i pedoni, e insistono su una viabilità di dimensioni molto ridotte come via Fortini e una strada di collegamento tra viale dei Colli e San Niccolò molto frequentata sia da residenti che da visitatori come via dei Bastioni. I progetti consentono di realizzare una maggior tutela dei pedoni garantendo comunque la percorribilità da parte dei veicoli e in via dei Bastioni anche la permanenza della sosta".

Per quanto riguarda via Fortini, il marciapiede verrà realizzato nel tratto tra via Belisario Vinta e via del Paradiso. Si tratta di un tratto in cui la carreggiata ha dimensioni limitate, privo di percorso riservato ai pedoni dove sono presenti gli ingressi di abitazioni. Attualmente per ragioni di sicurezza è già presente il limite di velocità di 30 chilometri all’ora.

Il progetto approvato va nella direzione di migliorare la sicurezza della circolazione attraverso la realizzazione di un nuovo marciapiede sul lato sinistro della viabilità secondo il senso di marcia, l’installazione di barriere di sicurezza (barriere parapedonali) sul lato destro al senso di marcia (per un breve tratto in cui è presente l’abitato), e l’installazione di una barriera di protezione formata da chiodi fiorentini con catene tra il piazzale della chiesa e la viabilità interessata dai lavori. Il progetto è stato elaborato in modo da consentire sempre il transito dei veicoli e dei bussini. Previsti anche due nuovi attraversamenti pedonali su via Benedetto Fortini e adeguamento della restante segnaletica stradale orizzontale e verticale. Spesa prevista 270mila euro.

Passando a via dei Bastioni, anche in questo caso si tratta di un marciapiede realizzato ex novo tra la “Rampa dei Bastioni” e viale Poggi. Attualmente il marciapiede pedonale su via dei Bastioni si interrompe proprio all’altezza della rampa che collega piazza Ferrucci e la stessa via dei Bastioni e per i pedoni è presente un percorso a raso tra gli edifici e la sosta. La strada è molto utilizzata per l’accesso a San Niccolò e anche per riprendere il viale dei Colli. Quindi Per garantire più sicurezza ai pedoni che percorrono via dei Bastioni il progetto prevede la realizzazione di un marciapiede adiacente ai fabbricati garantendo al tempo stesso la sosta in linea e la corsia per la circolazione. L’intervento costerà poco meno di 419mila euro.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa