Sorpresi dalla municipale su moto e bici rubate, due denunciati a Firenze

Denunciati per ricettazione dopo essere stati sorpresi a bordo di una moto e una bicicletta, entrambe rubate. Nei guai sono finiti due tunisini, rispettivamente di 50 e 35 anni, già noti alle forze dell'ordine. Il primo è stato sorpreso in zona via Palazzuolo da una pattuglia della polizia municipale del reparto Fortezza lì per effettuare una serie di controlli. Gli agenti hanno notato la moto, con due persone a bordo, che stava percorrendo via Maso Finiguerra in contromano.

Dopo averlo fermato, la pattuglia ha scoperto che il mezzo risultava essere stato rubato pochi giorni fa e che il conducente era anche privo di patente di guida. Durante gli accertamenti una persona si è avvicinata alla pattuglia e l'ha informata che lì vicino era appena stata rubata una bicicletta. Neanche il tempo di allontanarsi che il il tunisino 35nne è comparso sulla bici proprio in via Finiguerra, davanti agli agenti.

Oltre alla ricettazione, il conducente del motociclo è stato segnalato anche per irregolare permanenza sul territorio italiano, oltre a essere multato per la guida in contromano e per avere la patente di guida senza aver mai conseguito patente di guida.

Subito dopo la polizia municipale ha rintracciato e restituito ai legittimi proprietari entrambi i mezzi. (

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa