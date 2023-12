Tenta di rubare vestiti da 200 euro, denunciato dai carabinieri aretini

Tra il pomeriggio di ieri e la scorsa notte i carabinieri della Compagnia di Arezzo hanno denunciato in stato di libertà quattro persone straniere

Il primo denunciato è un uomo non comunitario e senza fissa dimora che, approfittando dell’assembramento alle casse creatasi a ridosso della chiusura serale di un esercizio commerciale di questo centro, ha tentato di appropriarsi di capi d’abbigliamento per un valore di circa 200 euro. La refurtiva veniva recuperata e restituita all’esercente.

Il secondo intervento ha sorpreso per le vie del centro storico un giovane residente in un comune della provincia aretina, gravato da recente provvedimento di Foglio di Via Obbligatorio per anni 3 dal Comune di Arezzo scadente nel 2026.

Le altre denunce hanno riguardato un uomo sorpreso alla guida della propria autovettura con tasso alcolemico elevato, al quale è stata ritirata immediatamente la patente di guida, e un altro deferito per soggiorno illegale nel territorio dello Stato e ubriachezza molesta.

Sono state inoltre sanzionate amministrativamente altre cinque persone, una per guida in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico tra 0.5 e 0.8), una per possesso di modica quantità di sostanza stupefacente per cui è scattata la segnalazione all’Ufficio Tossicodipendenze della Prefettura di Arezzo e tre per ubriachezza molesta.