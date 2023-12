Torino-Empoli 1-0: Empoli anemico, ai granata basta il gol di Zapata

Torino che con il minimo sindacabile porta a casa tre punti importanti che fanno salire i granata a quota 23, al nono posto in classifica. Alla squadra di Juric basta il colpo di testa di Duvan Zapata su assist di Bellanova nel primo tempo per conquistare la vittoria, un gol arrivato al termine di un'azione ben costruita ma su cui la retroguardia azzurra non ha prestato abbastanza attenzione. L'Empoli rimane dunque fermo a quota dodici punti al terz'ultimo posto, domani alle 15.00 la gara molto importante tra Udinese-Sassuolo, entrambe contendenti per la lotta salvezza.

Gli azzurri, nonostante il Torino abbia visibilmente abbassato i ritmi nel secondo tempo, non hanno mai dato la sensazione di poter trovare il gol del pareggio. Veramente poche le occasioni da gol create, l'unica da segnalare è quella di Cancellieri fermato in area da rigore proprio da Milinkovic sul più bello. Nei 6' finali di recupero la squadra di Andreazzoli non ha avuto la caparbietà e l'aggressività di andare a cercare il gol dell'1-1.

-> RIVIVI LA DIRETTA TESTUALE A CURA DI EMPOLI CHANNEL

IL TABELLINO

Rete: pt 25’ Zapata

Ammoniti: pt 47’ Linetty, st 27’ Bellanova, st 35’ Buongiorno, st 36’ Cacace, st 40’ Vlasic, st 43’ Luperto

Torino (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Tameze (st 20’ Djidji), Buongiorno, Rodriguez; Bellanova (st 40’ Soppy), Linetty, Ilic, Vojvoda (st 20’ Lazaro); Vlasic; Sanabria, Zapata (st 50' Pellegri). A disposizione: Gemello, Popa, Zima, Karamoh, Radonjic, Sazonov, Seck, Ricci, Gineitis. Allenatore: Juric.

Empoli (4-2-3-1): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin (st 15’ Cancellieri), Grassi (st 31’ Ranocchia); Maleh (st 31’ Baldanzi), Fazzini, Cambiaghi (st 40’ Gyasi); Shpendi (st 15’ Destro). A disposizione: Perisan, Caprile, Walukiewicz, Maldini, Bastoni. Allenatore: Andreazzoli.

LA CRONACA

Con diversi infortuni Andreazzoli effettua alcuni cambi nella formazione titolare, lanciando dal 1' Fazzini come trequartista e Shpendi punta centrale. Partenza sprint del Torino, che nei primi minuti crea subito due occasioni pericolose, prima con Bellanova sugli sviluppi di un corner, poi con Sanabria, che da due passi calcia in precario equilibrio permettendo la presa di Berisha. La grande pressione del Torino mette in difficoltà l'Empoli, che fa fatica nel tenere il pallone tra i piedi. Al 10' Sanabria si esibisce in una rovesciata spettacolare infilando la palla in rete, ma tutto viene fermato per una posizione di fuorigioco di Vlasic che aveva servito l'assist. Al 25' il maggior possesso palla del Toro si concretizza col gol di Zapata, che da pochi metri schiaccia il pallone di testa portando la sua squadra in vantaggio. L'Empoli si scuote, e al 31' trova all'improvviso il pareggio sugli sviluppi di un corner con Ebuhei, bravo ad anticipare in uscita Milinkovic Savic. Tutto inutile però, perché la posizione del giocatore nigeriano viene ravvisata in posizione di fuorigioco dal Var per questione di centimetri. Nonostante le difficoltà, l'Empoli chiude il primo tempo in crescendo, e lo dimostra il secondo gol annullato per gli azzurri, segnato da Cacace su un bel cross dalla trequarti di Marin che aveva pescato in area il neozelandese, purtroppo in posizione di offside.

Nella ripresa entrambe le squadre rientrano in campo con lo stesso undici. L'Empoli continua come aveva chiuso il primo tempo, ovvero provando a tenere maggiormente il pallone, anche se sfondare tra le linee granata non è affatto semplice. Al 52' prova uno squillo Cambiaghi, che si mette in proprio calciando da fuori, ma il suo tiro termina a lato di qualche metro. Andreazzoli prova a cambiare qualcosa all'ora di gioco, inserendo Destro e Cancellieri per Shpendi e Marin. Una mossa che porta i suoi frutti dopo qualche minuto, perché al 61' Destro confeziona un cioccolatino per Cancellieri, che tutto solo sbaglia il gol, facendosi strappare il pallone dall'uscita di Milinkovic Savic. Col passare dei minuti il ritmo si abbassa tantissimo e anche a causa dei continui falli, si gioca pochissimo. Si arriva così nel finale, dove l'Empoli non crea particolari pericoli dalle parti del Torino, che conclude la gara sul risultato di 1-0.