Tramvia, cambia il cantiere in piazza della Libertà

Vanno avanti i lavori della linea tranviaria Fortezza-Libertà-San Marco. Nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 dicembre è in programma una nuova modifica del cantiere in piazza della Libertà. Tornerà transitabile la carreggiata in adiacenza al Parterre tra via del Ponte Rosso e viale Don Minzoni eliminando le chicane istituite per poter completare le lavorazioni.

I veicoli provenienti da via Lorenzo Il Magnifico/via del Ponte Rosso e diretti in via Pier Capponi/viale Don Minzoni torneranno a transitare su due corsie fronte Parterre.

La fase successiva della cantierizzazione in piazza della Libertà, in programma la settimana tra Natale e Capodanno, prevede la riapertura del collegamento tra viale Matteotti e viale Don Minzoni/via Pier Capponi. Il cantiere si amplierà verso il centro piazza e le corsie per i veicoli provenienti da viale Matteotti saranno traslate lato edifici. Anche sul lato del Parterre le corsie nei due sensi di marcia saranno sul lato esterno della piazza.

