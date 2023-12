Volley Santa Croce, Kemas Lamipel sfida la capolista

La Kemas Lamipel S. Croce, nell’ultima gara del 2023 al Pala Parenti, attende la visita della capolista Yuasa Battery Grottazzolina e sogna un clamoroso “poker” che renderebbe a dir poco magico il Natale dei tifosi biancorossi.

I ragazzi di coach Michele Bulleri sono reduci da una importante striscia positiva, tre successi per 3-0 in una settimana (ai danni di Castellana Grotte, Porto Viro e Brescia). Un “exploit” che ha gasato l’ambiente e migliorato la classifica: S. Croce occupa la nona posizione, 14 punti, + 7 sulla zona rossa. Il rientro di capitan Colli, al di là degli effetti “pratici”, in campo, ha messo la parola “fine” alla situazione di costante emergenza vissuta dal gruppo nel primo mese e mezzo di campionato, e la squadra è sbocciata consentendo ai tanti giovani talenti presenti in rosa (su tutti l’opposto Lawrence) di compiere innegabili passi avanti.

Naturalmente rimangono ancora diversi tasselli da mettere a posto, ad esempio recuperare alla miglior condizione atleti che hanno subito infortuni nelle passate settimane o sono usciti debilitati dai virus influenzali (da Parodi a Gatto, passando per Russo) ma la strada è tracciata e la tifoseria, in primis la Curva Parenti, è pronta a riempire il Palazzetto, nell’insolito orario delle 16.00, per spingere ancora una volta i Lupi oltre l’ostacolo.

Ostacolo che sicuramente non avrà alcuna intenzione di essere superato e che, classifica alla mano, è forse il peggiore che potesse capitare. L’avversaria di turno, Yuasa Battery Grottazzolina, ha vinto tutte e 11 le partite sin qui disputate e guida la classifica con 4 punti di vantaggio sulla Tinet Prata di Pordenone.

I marchigiani, nella gara interna di domenica scorsa con Pineto, hanno accusato l’indisponibilità della diagonale titolare formata dal veterano Marchiani, palleggiatore, alla sesta stagione in casa M&G, e dall’opposto danese Breuning, in campo “per onor di firma” nei primi due parziali ma fortemente debilitato da un attacco influenzale. Spazio dunque al regista Lusetti, classe 2002, scuola Modena, ex Mondovì e Bologna, seconda gara consecutiva da titolare, e al bomber Mitkov, ex Brugherio e Montecchio Maggiore, che nel corso del match ha tagliato il traguardo degli 800 punti in attacco in serie A.

Nessuna variazione di rilievo nel resto del “6+1”, con l’ex Lupo Fedrizzi a quota 22 realizzazioni, in coppia con l’altro schiacciatore ricettore Cattaneo, ex Castellana Grotte, classe 1997. Al centro il padovano Canella, reduce da quattro stagioni in Superlega con maglia della Kioene, e il romano Mattei, protagonista, nell’estate 2022, di un breve e curioso passaggio in maglia Kemas Lamipel prima del ripensamento che lo dirottò a Cisterna già nel mese di luglio. Libero, Andrea Marchisio, recente “ex” di Castellana Grotte ma con un passato importante a Civitanova Marche (in maglia Lube).

Ex della gara, Michele Fedrizzi, a S. Croce sull’Arno nella bella stagione 2021-22, l’ultima con Cezar Douglas in panchina, conclusa con la semifinale play-off.

Alla vigilia del match ha parlato il capo allenatore Michele Bulleri, ospite nella boutique esclusiva del jersey sponsor Divo. “La settimana passata, con le sue tre gare vinte per 3-0, ha rappresentato per noi una grande iniezione di fiducia - ha affermato Bulleri -. Secondo me sono il giusto risultato per il lavoro che stiamo facendo e un premio per aver tenuto botta quando le cose non andavano bene. Nessuno si è mai abbattuto più di tanto sapendo che il nostro momento sarebbe arrivato ed ora ci approcciamo a queste due ultime gare del girone di andata con una classifica molto migliore rispetto ad una settimana fa. Ci aspettano due sfide toste (…) come si dice in questi casi: non eravamo scarsi prima, non siamo fenomeni adesso”.

Arbitri dell’incontro: Cruccolini Beatrice, Grossi Dario

Kemas Lamipel S. Croce: 1 Gabbriellini Lorenzo, 2 Coscione Manuel, 3 Parodi Simone, 4 Brucini Nicolas, 5 Cargioli Antonio, 6 Russo Giacomo, 7 Colli Leonardo, 8 Matteini Alessio, 11 Petratti Nicholas, 13 Gatto Riccardo, 14 Giannini Francesco, 15 Loreti Luca, 16 Allik Karli, 17 Mati Pardo, 23 Lawrence Klistan.

Yuasa Battery Grottazzolina: 3 Cubito Marco, 4 Vecchi Riccardo, 5 Lusetti Marco, 6 Canella Andrea, 7 Mattei Andrea, 8 Nielsen Rasmus Breuning, 9 Bellomo Matteo, 11 Mitkov Aleksandar, 12 Romiti Andrea, 13 Fedrizzi Michele, 15 Marchiani Manuele, 18, Romiti Roberto, 44 Marchisio Andrea, 77 Cattaneo Claudio.

Fonte: Kemas Lamipel S. Croce - Ufficio Stampa