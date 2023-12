Addio a Brunella Bresci, storica consigliera comunale e presidentessa del Centro Aiuto alla Vita di Campi Bisenzio

“Il suo fortissimo amore per la vita rimarrà indelebile nel mio cuore che oggi, sconvolto, è solo un sacrario di lacrime”.

Si esprime così Paolo Gandola, capogruppo delle liste di centrodestra a Campi Bisenzio, appresa, ieri sera da don Marco Fagotti la notizia della scomparsa della storica consigliera comunale di “Uniti per Campi” e per oltre vent’anni presidentessa del Centro Aiuto alla Vita di Campi Bisenzio.

“Brunella Bresci era per me molto di più di un’amica, era una persona di famiglia, con cui ho condiviso, gomito a gomito, anni straordinari di attività politica e sociale. Quando negli scorsi mesi seppe che mi sarei candidato a sindaco in città non esitò a telefonarmi e pregarmi di mettere anche il suo nome nella lista di Forza Italia e Udc. Voleva esserci, ancora una volta, avendo inseguito a lungo, in oltre vent’anni di splendida attività politica, il sogno di garantire a Campi Bisenzio l’alternanza politica i cittadini si sarebbero meritati.

Brunella oggi lascia un esempio di dedizione eccezionale alla causa della vita nascente, per la quale ha profuso ogni energia umana, intellettuale e spirituale. Ogni sua parola rappresentava, per me, ma anche per moltissime persone a Campi Bisenzio, un vero e proprio annuncio profetico.

Le sue battaglie hanno lasciato un segno profondo, una donna piena di passione da sempre desiderosa di combattere per le sue idee, senza mai stancarsi di ricordare a tutti, con tenacia e coraggio, quanto fosse importante difendere la vita di ogni indifeso. In queste ore terribili di dolore mi rincuora solo saperla già nelle braccia del Signore, avrà già sicuramente avuto accesso a quel Paradiso celeste che lei desiderava ardentemente. Il suo nome, la sua testimonianza, il suo esempio non rimarranno solo scolpiti nel mio cuore, ma, ne sono certo, anche nel grande libro della Vita. E lo sarà per l’eternità”.

