Aggredito e rapinato dei soldi dell'affitto a Firenze

Un marocchino di 26 anni è stato picchiato e rapinato dell'affitto mentre cammina in una strada di Firenze, verso le 21.45 in via Alamanni sul lato sinistro della stazione ferroviari di Santa Maria Novella. La somma si aggira sui mille euro e base al suo racconto lo hanno avvicinato in due, probabilmente tunisini, che gli hanno chiesto una sigaretta. La richiesta si è rivelata solo un pretesto per avvicinarlo e colpirlo con un pugno al volto. Caduto a terra, i due lo hanno colpito con calci per poi portargli via il portafogli.

Le indagini sono condotte dai poliziotti fiorentini, che stanno visionando le immagini catturate dalle videocamere.