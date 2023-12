Anziano colpito da malore scortato dalla volante della polizia fino a Cisanello

I poliziotti pisani di una pattuglia della Squadra Volanti sono stati protagonisti di un vero e proprio salvataggio in strada. Durante il loro turno in un posto di controllo su lungarno Fibonacci, l’attenzione degli agenti è stata attirata da un automobilista che viaggiava con il padre 79enne, quest’ultimo visibilmente in cattive condizioni. L’anziano, seduto a fianco del figlio, era semicosciente, con respiro in affanno e occhi verso l'alto. Gli agenti hanno desunto che potesse trattarsi di un infarto, così la volante ha fatto da staffetta all'auto, aprendogli la strada con la sirena e i lampeggianti fino al pronto soccorso di Cisanello.

Dal momento che il 79enne non era in grado di camminare, gli agenti lo hanno accompagnato a spalla fin dentro l’ospedale.