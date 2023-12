Basket Castelfiorentino, Abc Solettificio Manetti piega la capolista Cecina

Ribaltare i pronostici. E’ quello che l’Abc Solettificio Manetti ha deciso di provare a fare in questa difficilissima stagione. Ogni volta contro la capolista. Esattamente come nel derby contro l’Use Empoli, questa sera i ragazzi di coach Walter Angiolini sono riemersi dalle proprie ceneri nel momento più delicato e contro la prima della classe. Stavolta, oltretutto, lontano da casa e contro la bestia nera Basket Cecina. Al PalaPoggetti i gialloblu hanno dato vita alla prestazione perfetta, quella che serviva, per tanti motivi. Nel 94-102 finale sono racchiusi quaranta minuti di testa, cuore e carattere. Cinque uomini in doppia cifra, un Alessandro Nepi fuori dagli schemi (28 realizzati) e insieme a lui un’intera squadra andata oltre i propri limiti. Per di più con le rotazioni nuovamente ridotte all’osso dopo la partenza di Malkic e con Corbinelli a riposo precauzionale e in panchina solo per onor di firma. Una vittoria che serviva come l’aria in vista dell’ultimo impegno di questo 2023, che mercoledì vedrà i gialloblu tornare al PalaBetti per ospitare un’altra big, la Virtus Siena.

LA CRONACA

Quintetti

Cecina: Bruni, Turini, Pedroni, Pistolesi, Milojevic

Abc: Belli, Nepi, Pucci, Nannipieri, Cantini

Ritmo alto fin dai primi scambi, con la tripla di Pucci a siglare l’8-12 dopo tre giri di lancette. Attacchi caldissimi, mentre l’Abc si presenta attenta in difesa e pronta a rimbalzo nonostante la fisicità dei padroni di casa. La penetrazione di Nepi accende il 13-19 a metà frazione ma Cecina resta incollata con Turini per poi mettere la testa avanti con Pistillo dall’arco (22-21). Il botta e risposta dalla lunga distanza tra Belli e Pistillo vale il 27-26, finchè l’1/2 di Pucci dalla lunetta manda tutti al riposo in perfetta parità.

Il solito Pistillo da tre punti inaugura la seconda frazione. Sul primo tentativo di fuga locale, il contropiede di Scali che serve un’azione da tre punti di Nepi permette all’Abc di restare a contatto: 34-32 dopo due minuti di gioco, preludio alla nuova parità a quota 38 al 14′. La tripla di capitan Belli vale il nuovo sorpasso gialloblu (38-41), mentre Nepi, vero enigma per la difesa locale, scrive 40-44 al 15′. Cecina si affida a Milojevic che fa malissimo dalla lunga distanza, e Bruni che, rimasto silenzioso fino a questo momento, impatta a quota 44 dalla lunetta. Mentre Scali e Cantini fanno gli straordinari nel pitturato, Pistillo e Carlotti riportano l’inerzia dalla parte dei rossoblu, suggellando un parziale di 8-0 (48-44). Sul 51-46 a firma Bruni, una magia di Nannipieri vale il nuovo -3, ma Cecina resta in controllo con Del Monte: 54-48 all’intervallo.

Si riparte con Pistolesi, mentre coach Angiolini manda in campo il classe 2006 Lorenzo Rosi. Milojevic dalla linea della carità porta il vantaggio rossoblu in doppia cifra (58-48). Due triple a distanza ravvicinata di Belli rompono gli indugi castellani, seguite da sette punti di uno strepitoso Nannipieri che riaprono completamente i giochi: 62-60 al 26′. La tripla di Scali arriva a chiudere un parziale di 4-15 e riporta l’Abc avanti, costringendo Da Prato al time out sul 62-63. La difesa gialloblu riesce ad arginare gli affondi locali, mentre Pucci e Scali infilano il 67-73, che diventa 69-73 alla terza sirena.

Belli dall’arco guida l’Abc sul +6 (72-78) ma in un amen Cecina, spinta da Bruni, piazza il contro break per la nuova parità a quota 78 su cui coach Angiolini ferma il gioco. Quattro punti d’autore di Pucci permettono ai gialloblu di restare in controllo, mentre l’arresto e tiro pulitissimo di Nepi dalla media distanza prova a spingere l’allungo castellano (81-86 al 36′). Cecina resta aggrappata con Milojevic ma due rimbalzi preziosissimi di Cantini permettono al n.20 di fare un viaggio glaciale in lunetta: 2/2, 85-91 al 38′. Mentre il solito Milojevic mette a segno gli ultimi assalti locali (90-93), Scali decide che è giunto il momento di scrivere la fine e dall’arco infila il 90-98 che manda in delirio la panchina castellana. Nella lotteria del fallo sistematico, Nepi mette la ciliegina ad una serata assolutamente perfetta infilando il centesimo punto. Poi, il resto, serve soltanto ad accompagnare la meritatissima festa gialloblu.

BASKET CECINA – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 94-102

Basket Cecina: Del Monte 2 (1/1, 0/0), Milojevic 21 (7/13, 1/2), Belli ne, Mazzantini 10 (1/2, 1/1), Carlotti 4 (2/4, 0/0), Bruni 7 (1/5, 1/4), Pistillo 14 (1/3, 4/6), Turini 19 (5/5, 1/7), Pistolesi 13 (5/7, 0/1), Dalle Ave (0/1, 0/0), Pedroni 4 (1/4, 0/5). All. Da Prato. Ass. Corbinelli.

Totali: 24/45 (53%) da due, 8/26 (31%) da tre, 22/28 (79%) ai liberi.

Abc Solettificio Manetti: Rosi (0/1, 0/1), Lazzeri 2 (1/1, 0/0), Lilli ne, Corbinelli ne, Pucci 20 (5/13, 2/2), Viviani ne, Scali 16 (3/6, 3/5), Nepi 28 (10/14, 0/2), Cantini 4 (0/1, 0/0), Nannipieri 11 (3/4, 1/1), Belli 21 (2/5, 5/8). All. Angiolini. Ass. Mostardi, Calvani.

Totali: 24/45 (53%) da due, 5/8 (63%) da tre, 21/27 (78%) ai liberi.

Parziali: 27-27, 54-48 (27-21), 69-73 (15-25), 94-102 (25-29)

Arbitri: Montano di Siena, Sposito di Livorno.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio Stampa