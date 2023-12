Basket donne, Castelfiorentino chiude con una sconfitta il girone di andata

Contro la seconda della classe non arriva l’impresa per il Basket Castelfiorentino. Le ragazze di Gianni Lazzeretti si arrendono di fronte ad una delle squadre più quotate, e sul punteggio di 56-37 si congedano dal 2023 e dal girone di andata, che si chiude così con due vittorie all’attivo. Una sconfitta che arriva al termine di una gara a senso unico, in cui le padrone di casa riescono ad amministrare con autorità durante l’intero arco dei quaranta minuti.

Per le gialloblu i problemi principali sono fin dall’inizio in difesa. Prato ne approfitta e sfodera una buona intensità offensiva che indirizza subito la sfida grazie ad un pesante break nel primo quarto: 19-7 al 10′. A partire dalla seconda frazione la gara viaggia sui binari dell’equilibrio, ma ciò non basta alla formazione castellana per piazzare il contro break. Le laniere amministrano e all’intervallo la forbice si allarga fino a +14 (28-14). Un vantaggio che nella ripresa resta praticamente invariato fino al 30′ (38-24), per poi lasciare spazio alla fuga definitiva del padrone di casa nella frazione finale.

Adesso lunga sosta natalizia, che si lega al turno di riposo previsto alla prima giornata: si torna in campo venerdì 12 gennaio, alle 21, al PalaGilardetti, per inaugurare il girone di ritorno contro Viareggio.

CESTISTICA ROSA PRATO – BASKET CASTELFIORENTINO 56-37

Tabellino: Bellantoni 3, Moustakalle 6, Banchelli 3, Bandinelli 11, Lucchesi 9, Caparrini 3, Ancillotti 2, De Felice, Sanesi, Costa. All. Lazzeretti. Ass. Iserani.

Parziali: 19-7, 28-14 (9-7), 38-24 (10-10), 56-37 (18-13)

Arbitro: Putaggio di Firenze.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio Stampa