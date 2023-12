Basket, Gialloblu Castelfiorentino cade a San Miniato

Il PalaFontevivo resta tabù per il Gialloblu Castelfiorentino, che nel derby contro i cugini della Pallacanestro San Miniato rallenta la sua corsa. I ragazzi di Dario Chiarugi cadono sul punteggio di 59-52 e salutano il 2023 con una punta di amaro in bocca. Alla fine dei giochi i gialloblu arrivano comunque al brindisi natalizio con sei vittorie nelle prime dieci giornate, successi che permettono loro di godersi la sosta nella metà alta della classifica, con lo sguardo già rivolto al 2024.

Al PalaFontevivo in scena una sfida che scivola via sul sottile filo dell’equilibrio per tutti i quaranta minuti. Nella prima parte sono i gialloblu a tenere la testa avanti, seppur di misura. Dopo il 14-17 alla prima sirena, il secondo quarto è un botta e risposta che si chiude sul 28-29. Al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa impattano e mettono la testa avanti al 30′ (44-42), preludio ad una quarta frazione tutta decisa nella volata, dove San Miniato si mostra più solido e concreto nelle giocate decisive.

Dopo la sosta natalizia si tornerà in campo domenica 7 gennaio alle 18 al PalaBetti contro Volterra.

PALLACANESTRO SAN MINIATO – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 59-52

Tabellino: Fabrizzi 2, Cetti 2, Buti, Talluri J. 12, Dragoni 13, Caggiano 3, Zampacavallo, Cavini, Turini 3, Talluri T. 9, Ciampolini 2, Iserani 6. All. Chiarugi. Ass. Miranceli.

Parziali: 14-17, 28-29 (14-12), 44-42 (16-13), 59-52 (15-10)

Arbitri: Marini e Salvo di Pisa.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio Stampa