I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti alle ore 8:30 in via Baccio da Montelupo presso le strutture di ALIA, per un incendio all’interno di un edificio industriale. Il rapido intervento delle tre squadre dei vigili del fuoco, intervenuti con sei automezzi, ha permesso di entrare all’interno dell’edificio industriale ed effettuare lo spegnimento dell'incendio, evitando la propagazione delle fiamme e limitando così i danni.

Non risultano coinvolte persone.