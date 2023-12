Lancia transenne contro le auto e aggredisce i poliziotti: arrestato 34enne a Prato

I poliziotti di Prato hanno arrestato un pachistano di 34 anni in stato di agitazione psicomotoria e in evidente stato di ebbrezza, che stava creando non poca apprensione tra via Baldinucci e via Pomeria. L’uomo molestava i passanti, lanciava transenne contro le auto in transito e, quando è arrivato il 118, ha pure aggredito un operatore sanitario tirandogli uno schiaffo alla schiena.

Le volanti sono intervenuti proprio su richiesta del Nue 112 e quando l’esagitato ha visto gli agenti ha iniziato a inveire e scalciare contro di loro. I poliziotti sono riusciti, con qualche difficoltà, a immobilizzarlo e ad ammanettarlo. Portato in questura, lo straniero ha danneggiato a calci un pannello prefabbricato della parete dell'Ufficio Volanti.

Il 34enne, con numerosi pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento e sanzionato amministrativamente per lo stato di ebbrezza.