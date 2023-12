Maxi rissa davanti a una discoteca, interviene la polizia a Firenze sud

Notte movimentata, quella scorsa, per una discoteca di Firenze sud, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Verso le 4.45 la polizia è intervenuta su richiesta degli addetti alla sicurezza del locale che non riuscivano a calmare gli animi. Gli agenti delle volanti hanno trovato numerosi di loro a picchiarsi, ma quando i giovani hanno visto gli agenti, sono tutti scappati nelle strade di Rovezzano o addirittura nei campi.

Quattro sono stati bloccati, portati in questura e denunciati per rissa: tre sono abitanti a Montevarchi (Arezzo) uno a Figline Valdarno (Firenze). Sono tutti italiani e hanno fra i 18 e i 21 anni. I poliziotti stanno visionando le telecamere del locale per individuare gli altri partecipanti alla rissa e definirne le causa. Secondo una prima ricostruzione, potrebbero essersi fronteggiate due compagnie di amici: lo scontro avrebbe inizialmente coinvolto pochi ragazzi ma viva via si è allargato, fino al caos trovato dagli agenti all’esterno della discoteca.