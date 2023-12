Nuoto donne, Rari Nantes da record nella staffetta 4x200 stile libero

Giornata super per le atlete della Rari Nantes Florentia. Ai Campionati regionali assoluti, in corso alla piscina Rosi di Livorno, la staffetta 4x200 stile libero femminile della Rari Nantes Florentia di Firenze - composta da Matilde Biagiotti, Paola Biagioli, Fiammetta Vitali ed Emma Vittoria Giannelli - ha stabilito il record per società in vasca da 25 metri, con il tempo di 7.56.67, abbassando di oltre sei secondi il precedente primato (8.02.89).

Pellegrini compare anche nel quartetto che detiene il primato assoluto italiano (7'43''18) stabilito nel 2018 ad Hangzou e che comprende anche Panziera, Musso e Quadarella.

Con questo nuovo record si aprono i festeggiamenti per i 120 anni della Rari Nantes Florentia, la più antica società natatoria sportiva italiana.