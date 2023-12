Ponzo Pellegrini eletto presidente regionale di Azione Toscana

Il congresso di Azione Toscana ha eletto all'unanimità Antonio Ponzo Pellegrini presidente regionale, con segretario Marco Remaschi.

"Ringrazio per la fiducia le persone che mi hanno eletto - posta su Facebook Ponzo Pellegrini, assessore di Empoli a Commercio, Attività Produttive, Innovazione, Sicurezza e Decoro Urbano e Polizia Municipale -: con Marco faremo un bel lavoro in sinergia, sia sui diversi territori sia nei rispettivi ruoli. Non mi sono mai piaciute le cose facili: per anni ho fatto arrampicata in montagna, ma non ho mai avuto una cyclette da camera, per dire..."

"Quando ho deciso di entrare in Azione - prosegue il post - non ho pensato che sarebbe stato semplice arrivare, ma che invece sarebbe stato gratificante costruire. E oggi ancor di più, davanti ad un PD che stenta a trovare un rilancio dopo il riassetto degli schemi di partito e un centrodestra a corto di slogan e alla prova perdente dei fatti... c'è spazio, anzi necessità, di un partito pragmatico che guardi alle cose "giuste" da fare (giuste sulla base dei dati, per fattibilità, per sostenibilità) e non ai manifesti ideologici. Da oggi, ancora più pronto a dare il mio contributo".

"Consentitemi - conclude - uno special thanks al gruppo provinciale di Firenze in Azione con la mia insostituibile segretaria Milena Brath e tutto il gruppo di Empoli in Azione per lo splendido lavoro che ci ha portato fin qui"