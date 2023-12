Ragazza di 16 anni scomparsa, la ricerca corre anche su Facebook: "Vista a Viareggio"

Continuano le ricerche di Anastasia, sedicenne scomparsa da Pavia il 13 dicembre. Alcune persone avrebbero visto la ragazza a Viareggio, come si apprende da un volantino postato poco fa su Facebook dalla sorella, la speaker radiofonica Micol Ronchi. La 16enne, infatti, potrebbe essere tornata proprio nella città in cui viveva con i genitori prima di trasferirsi in Lombardia, magari per incontrare alcuni amici. In particolare sarebbe stata vista in zona Darsena e vicino al parco nei pressi dell'Istituto Jenco.

La sorella Micol ha invitato a contattare lei o le forze dell'ordine in caso di avvistamento della 16enne. Nel volantino pubblicato dalla speaker radiofonica viene anche riportato il numero dell'Associazione Penelope Toscana (345-5019051).