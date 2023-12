Raid in boutique viareggina sulla Passeggiata: è la terza volta in un anno

Ancora nel mirino dei ladri la boutique Càos, situata sulla Passeggiata di Viareggio. Per la terza volta in un anno il negozio è stato vittima per la terza volta di un raid e come nelle spaccate precedenti è stata usata un'auto per sfondare la porta d'ingresso. I malviventi, entrati in azione poco dopo le 5 del mattino, hanno rubato una decina di borse di marche famose dal valore totale intorno ai 10mila euro.

I precedenti furti furono messi a segno il 25 maggio e il 15 giugno scorsi; anche in quelle occasioni furono rubate borse.