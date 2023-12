Spaccio nelle Cerbaie, una denuncia a Castelfranco di Sotto

Proseguono senza sosta i controlli dei carabinieri del Comando Provinciale di Pisa finalizzati alla repressione del fenomeno dello spaccio e della detenzione di sostanze stupefacenti nell’area boschiva prospicente le “Cerbaie” nel Comune di Castelfranco di Sotto.

Nella notte di sabato scorso, nel corso di un mirato servizio di controllo del territorio nel territorio del Comune di Castelfranco di Sotto i militari della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti una persona.

Nello specifico, nel corso di posto di controllo, l’attenzione dei militari è stata rivolta ad un uomo che uscito dalla boscaglia è salito a bordo di un auto: insospettiti dalla scena i Carabinieri hanno controllato l’autovettura e i due occupanti, rinvenendo nella disponibilità dell’uomo, visto salire sulla stessa, ben nascosti nel suo marsupio sei involucri di sostanza stupefacente del tipo “hashish” del peso di 12 grammi e la somma 615 euro in banconote di vario taglio.

A compimento degli accertamenti, è scattata per lui la denuncia in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio alla competente Autorità Giudiziaria.