Spara a un cane scambiandolo per un lupo e lo uccide

Pensava di trovarsi di fronte a un lupo, o almeno così ha detto, il cacciatore che a Palaia ha sparato al cane Oreste, lupo cecoslovacco di proprietà dell'arredatrice Silvia Bigliotto.

L’uomo era insieme ai suoi cani e quando ha visto Oreste, che stava zampettando in un’oliveta nella zona di Partino, non lontano dalla casa in cui vive la padrona, ha temuto che volesse attaccare i suoi animali e gli ha sparato da distanza ravvicinata. Il colpo è stato fatale.

La famiglia del lupo cecoslovacco ha sporto denuncia contro il cacciatore, che ha ribadito di aver aperto il fuoco solo per difesa e non per fare del male deliberatamente all’animale, che peraltro è stato descritto come un cane dal carattere mansueto e socievole.